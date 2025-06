Due tempeste tropicali minacciano il Messico: piogge torrenziali e allerta uragano

MeteoWeb

Nelle scorse ore l’ex tempesta tropicale Barry ha scaricato intense precipitazioni sulla parte orientale del Messico. La perturbazione, ormai indebolita, ha toccato terra a Sud di Tampico con venti sostenuti massimi di 55 km/h, secondo quanto riportato dal National Hurricane Center (NHC) di Miami. Nonostante il venir meno di tutti gli avvisi e le allerte di tempesta tropicale, le autorità meteorologiche mantengono alta l’attenzione per il rischio di allagamenti e piogge persistenti, attese nelle prossime ore. La depressione si sta spostando verso Nord/Ovest a una velocità di circa 15 km/h, lasciando dietro di sé un quadro instabile e potenzialmente pericoloso per le regioni interne.

Flossie si intensifica al largo della costa pacifica

Mentre Barry perde forza, un’altra minaccia si sviluppa sul versante opposto del Paese: la tempesta tropicale Flossie, attiva al largo della costa sudoccidentale del Pacifico. Al momento, Flossie mantiene venti massimi sostenuti di 65 km/h e si trova a circa 345 km a Sud-Sud/Ovest di Acapulco. Il suo movimento, verso Ovest-Nord/Ovest a 13 km/h, potrebbe portarla a rafforzarsi rapidamente nelle prossime ore.

Secondo l’NHC, è previsto che Flossie si intensifichi fino a diventare un uragano tra lunedì sera e martedì, restando però con il suo centro al largo. Nonostante ciò, una “tropical storm watch” – ossia un’allerta preventiva – è stata emessa per la costa sudoccidentale del Messico, da Zihuatanejo a Cabo Corrientes. Questa misura indica che le condizioni di tempesta tropicale potrebbero manifestarsi nell’area entro le prossime 48 ore.

Piogge e rischio alluvioni

Anche se Flossie non dovrebbe toccare direttamente la costa, le autorità avvertono che precipitazioni moderate sono attese nelle regioni costiere di Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima e Jalisco nei prossimi giorni. Il rischio principale, quindi, rimane legato a piogge abbondanti e possibili smottamenti in zone montuose o già sature d’acqua.

Con 2 sistemi tropicali attivi, il Messico affronta una fase meteorologica complessa che richiede attenzione costante, soprattutto per le popolazioni delle regioni più esposte.