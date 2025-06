Il Tempo ha 3 dimensioni? Nuova teoria rivoluziona la nostra comprensione della realtà

MeteoWeb

Una nuova e audace teoria proposta dallo scienziato Gunther Kletetschka dell’Università dell’Alaska Fairbanks sta scuotendo le fondamenta della fisica moderna, suggerendo che il tempo non sia una singola progressione lineare, ma possieda ben 3 dimensioni distinte. Questa prospettiva innovativa potrebbe ridefinire il nostro concetto di realtà, con lo spazio che emerge come una manifestazione secondaria del tempo stesso.

Tradizionalmente, la fisica accetta un’unica dimensione temporale unita a 3 dimensioni spaziali, un concetto noto come spaziotempo, sviluppato oltre un secolo fa. La teoria di Kletetschka, pubblicata su Reports in Advances of Physical Science, ribalta questa visione. “Queste 3 dimensioni temporali sono la trama primaria di ogni cosa, come la tela di un dipinto“, ha affermato. “Lo spazio esiste ancora con le sue e dimensioni, ma è più simile alla pittura sulla tela piuttosto che alla tela stessa“.

Le 3 dimensioni del Tempo: oltre la nostra percezione quotidiana

Immaginare dimensioni temporali oltre la nostra progressione lineare quotidiana può essere complesso. Kletetschka propone una struttura matematica di 6 dimensioni totali – 3 temporali e 3 spaziali – che potrebbe avvicinare gli scienziati alla tanto ricercata spiegazione unificante dell’Universo.

Per comprendere questa idea, possiamo ricorrere ad un’analogia. Immaginiamo di percorrere un sentiero diritto, muovendoci in avanti e sperimentando il tempo come lo conosciamo. Ora, immaginiamo un secondo sentiero che attraversa il primo, andando lateralmente. Se potessimo spostarci su questo sentiero laterale pur rimanendo nello stesso “momento” del tempo regolare, potremmo scoprire che le cose potrebbero essere leggermente diverse, forse una versione alternativa dello stesso giorno.

Il movimento lungo questo percorso perpendicolare ci permetterebbe di esplorare diversi esiti di quel giorno senza andare indietro o avanti nel tempo come lo intendiamo. L’esistenza di questi esiti alternativi rappresenta la 2ª dimensione del tempo. Il mezzo per passare da un esito all’altro costituisce la 3ª dimensione.

Una teoria verificabile con implicazioni profonde

A differenza di precedenti proposte di tempo multidimensionale, spesso confinate a mere costruzioni matematiche, il lavoro di Kletetschka si distingue per le sue connessioni sperimentali concrete. “Il mio lavoro trasforma il concetto da un’interessante possibilità matematica a una teoria che può essere testata fisicamente con molteplici canali di verifica indipendenti“, spiega Kletetschka.

Questa nuova teoria potrebbe avere un impatto significativo sulla fisica delle particelle. Potrebbe essere utilizzata per predire proprietà di particelle attualmente sconosciute e contribuire alla ricerca sull’origine della massa, uno dei più grandi enigmi della fisica. La teoria, infatti, riproduce con precisione le masse conosciute di particelle come elettroni, muoni e quark, spiegando anche il motivo di tali masse.

Inoltre, la teoria del tempo tridimensionale potrebbe offrire una soluzione a uno dei più grandi problemi irrisolti della fisica: l’unificazione della meccanica quantistica (che descrive il comportamento delle particelle a scale minime) e la gravità in una singola teoria quantistica della gravità. Una tale teoria potrebbe portare a, o diventare, una teoria del tutto, unificando le quattro forze fondamentali della natura: elettromagnetismo, forza nucleare forte, forza nucleare debole e gravità.

Mentre il Modello Standard della fisica delle particelle unisce le prime 3, la gravità è spiegata dalla teoria della relatività generale di Albert Einstein. L’incompatibilità tra le 2 ha spinto i fisici a cercare una teoria unificante. Alcuni ricercatori, tra cui il fisico teorico Itzhak Bars della University of Southern California, suggeriscono che la 2ª e la 3ª dimensione del tempo possano manifestarsi a livelli di energia estrema, come quelli presenti nell’Universo primordiale o in interazioni di particelle ad alta energia.

“Questa teoria dimostra come la visione del tempo come tridimensionale possa risolvere naturalmente molteplici enigmi fisici attraverso un unico quadro matematico coerente“, ha concluso Kletetschka.