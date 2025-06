Temporale su Bolzano, volo costretto a manovre in attesa: atterraggio rinviato per maltempo

MeteoWeb

Nella serata di oggi, un aereo della compagnia SkyAlps, volo SWU1953 proveniente da Düsseldorf, ha incontrato difficoltà nell’atterrare all’aeroporto di Bolzano a causa di un forte temporale in corso sull’area. Secondo quanto riportato in tempo reale da utenti del gruppo Facebook “Flightradar24 Italia spotter”, il velivolo, un De Havilland Dash 8-400 (marche 9H-PAUL), è stato visto compiere diverse virate, in attesa di condizioni meteo favorevoli per procedere con l’avvicinamento. Le immagini radar confermano una traiettoria di attesa a sud-est di Trento, indicativa della volontà del pilota di attendere una finestra di miglioramento.

Il radar mostrava un’altitudine barometrica di 14.000 piedi e una velocità al suolo di 219 nodi. In un acceso scambio di commenti tra utenti, si è parlato di downburst e raffiche violente che avrebbero reso impossibile l’atterraggio in sicurezza. Al momento, non risultano emergenze a bordo e l’equipaggio è in costante contatto con i controllori di volo per valutare l’evolversi del meteo.