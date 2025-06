Temporale su Genova, a rischio la gara di playout tra Sampdoria e Salernitana: pioggia intensa sulla città

MeteoWeb

La gara di andata dei playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana, in programma a Genova alle ore 20:30 di domenica 15 giugno, è fortemente minacciata dal maltempo. Nel capoluogo ligure ha già iniziato a piovere e le previsioni meteo indicano la possibilità concreta di un temporale intenso nelle prossime ore, con il rischio concreto di difficoltà nel regolare svolgimento del match. È l’ennesimo colpo di scena per una sfida già profondamente segnata da eventi extra-campo. Dopo la penalizzazione inflitta al Brescia, la classifica è stata rivoluzionata e ha portato Sampdoria e Salernitana – due società storiche del calcio italiano – a doversi giocare la permanenza in Serie B in un drammatico doppio confronto.

Una partita già carica di tensione, ora resa ancora più incerta dall’instabilità atmosferica. Se il temporale dovesse intensificarsi nelle prossime ore, il rinvio del match diventerebbe una possibilità. Per entrambe le tifoserie, il rischio retrocessione rappresenta un incubo. Una tra Sampdoria e Salernitana scenderà in Serie C, un’eventualità pesante per due piazze così importanti, con un passato recente anche in Serie A. I riflettori sono puntati sul cielo sopra Genova, sperando in una tregua almeno per novanta minuti.