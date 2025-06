Terapia Car-T, primi risultati positivi contro tumori solidi

MeteoWeb

La terapia con cellule Car-T, che ha rivoluzionato il trattamento dei tumori, soprattutto per quelli del sangue, ha dato i primi risultati promettenti anche contro i tumori solidi, che sono molto più difficili da curare. La sperimentazione, riporta la rivista Nature sul suo sito, è stata condotta in Cina su pazienti con tumore gastrico o gastro-esofageo e indica che la terapia ha allungato la sopravvivenza in media di 2,4 mesi rispetto alle terapie standard. Lo studio, pubblicato sulla rivista The Lancet, è stato guidato dall’ospedale e Istituto oncologico dell’Università di Pechino.

La terapia con cellule Car-T punta a combattere i tumori come se fossero un’infezione, armando il sistema immunitario in modo che sia in grado di riconoscere le cellule maligne e ucciderle: i linfociti T, che fanno parte del sistema immunitario, vengono quindi prelevati, modificati geneticamente in laboratorio e poi reinfusi nel paziente. Finora, però, i tumori solidi non hanno mostrato di rispondere in maniera positiva a questo genere di terapia.

Ora, i ricercatori guidati da Changsong Qi hanno identificato una molecola che viene espressa in grandi quantità sulla superficie delle cellule nei tumori gastrointestinali e hanno quindi modificato i linfociti T in modo che la molecola diventasse il loro bersaglio. Hanno poi somministrato la terapia a un gruppo di partecipanti, mentre un altro gruppo ha ricevuto terapie standard: tra quelli curati con cellule Car-T, ha risposto al trattamento il 35%, contro il 4% del secondo gruppo. La nuova terapia ha inoltre allungato la vita in media di 2,4 mesi e ridotto del 31% le probabilità di decesso.

Lo studio ha evidenziato che il 99% dei pazienti ha manifestato effetti collaterali come un’eccessiva reazione del sistema immunitario, ma questi effetti sono attesi in questo genere di terapie e solitamente si risolvono in breve tempo.