Il terremoto di Ancona del 1972, il ricordo dei Vigili del Fuoco | FOTO

“Il terremoto del 1972 fu il più forte che la città di Ancona possa ricordare nella sua storia, un sisma lungo 11 mesi. Era il 25 gennaio 1972, quando un terremoto del 7° grado della scala Mercalli, creò il panico nella stessa città ed anche in tutti i comuni limitrofi. Da quel giorno si scatenarono una serie di scosse, la più forte quella del 14 giugno, la cui intensità fu del 10° grado della scala Mercalli“: a ricordare il lungo sciame sismico sono i Vigili del Fuoco, che sottolineano come “in quei giorni drammatici, notevole fu lo sforzo del Corpo Nazionale che, oltre alle operazioni di ricerca sotto macerie e assistenza alla popolazione, tra le attività messe in campo, anche l’organizzazione di un servizio di supporto logistico per la distribuzione dei pasti alla popolazione, attivato nelle prime settimane post-sisma per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini colpiti“.