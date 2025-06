Terremoto Calabria, raffica di scosse nel Reggino: epicentro tra Taurianova e Rizziconi | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Numerose scosse di terremoto sono state registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dalla serata di ieri in Calabria, in provincia di Reggio Calabria. L’INGV riporta infatti ben 16 eventi dalle 22:22 di ieri alle 05:31 di oggi, 10 giugno 2025, con magnitudo tra 1.2 e 2.2 (mappe di quest’ultimo evento a corredo dell’articolo), epicentro nei pressi di Taurianova e Rizziconi, ed ipocentro tra 8 e 11 km di profondità. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.