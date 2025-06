Forte terremoto di magnitudo 6.1 scuote Callao, in Perù: paura e frane sulla Costa Verde | VIDEO

MeteoWeb

Un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la regione di Callao, in Perù, alle ore 11:35 locali (le 18:35 in Italia) del 15 giugno 2025. L’epicentro è stato localizzato a una profondità di 48 chilometri, secondo quanto riferito dalle autorità sismologiche peruviane. La scossa è stata avvertita distintamente anche nella capitale Lima, causando momenti di panico tra la popolazione. Uno dei luoghi più colpiti è stata la Costa Verde. Il sisma ha provocato smottamenti in vari punti della scogliera, facendo precipitare rocce e detriti sulla carreggiata sottostante. In un video diventato virale sui social, girato pochi minuti dopo la scossa, si nota una lunga coda di veicoli bloccati mentre polvere e massi cadono dai pendii rocciosi.