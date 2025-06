Terremoto Campi Flegrei, Musumeci: “ricognizione in corso, qualche crollo di cornicioni”

MeteoWeb

“Io mi attengo a quello che dicono all’INGV: siamo in mezzo alla crisi sismica, speriamo non ci siano evoluzioni, purtroppo bisogna conviverci con questo fenomeno finché si mantengono questi livelli di energia, anche se quello di oggi è stata” la scossa “più alta“. Lo ha detto il Ministro per la Protezione Civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, entrando al Consiglio dei Ministri, rispondendo sulla scossa di terremoto di magnitudo 4.6 avvertita oggi ai Campi Flegrei. Sui danni “c’è una ricognizione in corso da parte dei tecnici e Vigili del Fuoco. Qualche cornicione è crollato, ma speriamo non ci sia stato alcun danno”, ha sottolineato Musumeci.

La valutazione sullo stato di emergenza “non la fa la politica ma i tecnici; rispetto a quello che è accaduto nei mesi passati non vedo una discontinuità. Speriamo rientri tutto“, ha concluso.