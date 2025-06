Terremoto scuote i Campi Flegrei, paura a Napoli e Pozzuoli | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Nuove scosse di terremoto nei Campi Flegrei, nettamente avvertite oggi dalla popolazione di Pozzuoli e Napoli. L’INGV riporta un terremoto magnitudo Md 3.2, avvenuto nella zona dei Campi Flegrei alle 06:48 ad una profondità di 3 km. L’evento è stato preceduto da un sisma magnitudo 2.1 alle 06:39 e da una scossa magnitudo 2.3 alle 06:44, ed è stato seguito da un terremoto magnitudo 2.1 alle 06:50. Numerose le segnalazioni giunte al servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto” da Napoli, Pozzuoli, Quarto, San Giorgio a Cremano, Bacoli, Cava de’ Tirreni, Casavatore, Giugliano in Campania, Frasso Telesino e Capaccio.

Terremoto avvertito a Napoli e Pozzuoli, sciame sismico nei Campi Flegrei

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli che a partire dalle 06:39 “è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei“, viene spiegato in una nota. L’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli “segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei“.