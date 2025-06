Terremoto Cile, forte scossa sulla costa: avvertita in gran parte del Paese | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Cile: di magnitudo 6.5, si è verificata sulla costa del Cile settentrionale alle 14:15 locali (le 19:15 italiane) di oggi, venerdì 6 giugno. L’epicentro è stato individuato 52km a ovest-sudovest di Diego de Almagro, mentre la profondità a 77km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione in varie aree del Paese ma al momento non sono segnalati danni.