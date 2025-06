Terremoto Cipro, registrata una scossa di magnitudo 4.5 | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 4.5 è stato registrato oggi (lunedì 23 giugno) alle ore 14:37 (ora italiana) nei pressi dell’isola di Cipro. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico ha avuto un ipocentro localizzato a una profondità di 80 chilometri. Il sisma, sebbene di magnitudo moderata, si è verificato a una profondità significativa, un fattore che tende a ridurre l’intensità delle vibrazioni percepite in superficie. Le autorità cipriote e i centri sismologici regionali restano in allerta per monitorare eventuali repliche o sviluppi.