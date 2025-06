Terremoto di magnitudo 6.3 in Colombia: danni alla rete stradale tra Villavicencio e Yopal | VIDEO

MeteoWeb

Un forte terremoto di magnitudo 6.3 ha scosso la Colombia nella mattinata di oggi, domenica 8 giugno 2025. Il sisma si è verificato al le ore 8:08 locali (le 15:08 in Italia), con epicentro localizzato a circa 17 km a nord-nordest di Paratebueno, una zona situata tra i dipartimenti di Cundinamarca e Meta, non lontano dalla capitale Bogotá. Secondo i dati diffusi dal Servizio Geologico Colombiano, l’evento sismico si è prodotto a una profondità di 10 chilometri, rendendolo particolarmente avvertibile in superficie. La scossa, durata oltre un minuto, è stata percepita distintamente anche a Bogotá e nelle città circostanti, suscitando panico tra la popolazione.

I primi rapporti provenienti dalle autorità locali segnalano danni alla rete stradale, in particolare lungo l’asse viario che collega Villavicencio a Yopal. Alcuni tratti della strada hanno subito cedimenti o frane, ostacolando temporaneamente la viabilità e complicando le operazioni di soccorso. Squadre di tecnici e soccorritori sono al lavoro per valutare la stabilità delle infrastrutture e garantire la sicurezza dei trasporti.