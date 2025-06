Terremoto Giappone, scossa di magnitudo 6.0 al largo di Hiroo | DATI e MAPPE 

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo stimata 6.0 è stato registrato il 1° giugno 2025 alle ore 18:51:53 (UTC), le 20:51 italiane, corrispondenti alle 3:51 del mattino del 2 giugno ora locale, al largo della costa sud-orientale dell’Hokkaido, in Giappone. L’epicentro è stato localizzato a circa 72 chilometri a sud-sud-est di Hiroo. Il sisma si è verificato a una profondità di circa 18 km, secondo i dati confermati dall’INGV. Al momento, non si segnalano danni significativi a persone o strutture, ma la scossa è stata distintamente avvertita in diverse aree dell’Hokkaido meridionale e del nord del Tōhoku. Le autorità locali e l’Agenzia meteorologica giapponese (JMA) stanno monitorando la situazione.