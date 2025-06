Terremoto in Giappone, scossa magnitudo 6.1 al largo di Hokkaido

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata pochi minuti fa in Giappone, alle ore 23:25 italiane di venerdì 21 giugno, corrispondenti alle 6:25 del mattino di sabato 22 giugno, ora locale. L’epicentro del sisma è stato individuato al largo della costa nord-orientale dell’isola di Hokkaido, nel nord dell’arcipelago giapponese.

Il terremoto si è verificato in mare, ma al momento non si conoscono ancora gli eventuali effetti sul territorio, né si hanno notizie ufficiali su danni o conseguenze per la popolazione. La scossa è avvenuta da pochi minuti e le autorità giapponesi sono al lavoro per raccogliere informazioni più precise.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.