Terremoto in Grecia: danni in 3 monasteri sul Monte Athos

Un terremoto magnitudo 5.3 ha colpito sabato la Penisola Calcidica, nel Nord della Grecia, a una profondità di 12,5 km, causando danni a 3 monasteri situati sul Monte Athos: lo ha comunicato oggi il Ministero della Cultura di Atene, specificando che le strutture interessate sono i monasteri di Senofonte e Docheiariou, risalenti al X secolo, e quello di Simonopetra, del XIV secolo. In particolare, nel Monastero di Senofonte sono state rilevate ampie crepe nelle cupole delle chiese e ulteriori danneggiamenti agli affreschi, già compromessi dal sisma di febbraio. Lesioni simili sono state segnalate anche al Monastero di Docheiariou, mentre i danni a Simonopetra risultano più contenuti. Una squadra di archeologi e restauratori greci resterà sul posto per monitorare e valutare l’entità dei danni, ha annunciato il ministro della Cultura, Lina Mendoni, in una nota ufficiale.