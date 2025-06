Terremoto scuote il Sud/Ovest della Turchia, gente in preda al panico: decine di feriti, morta 14enne

MeteoWeb

Una 14enne è morta in seguito al terremoto magnitudo 5.8 che ha scosso il Sud/Ovest della Turchia nella notte: lo ha reso noto il Ministro degli Interni, Ali Yerlikaya. “Una ragazza di 14 anni è stata portata in ospedale in seguito ad un attacco di panico, ma purtroppo ha perso la vita nonostante tutti gli interventi necessari“, ha affermato Yerlikaya. “Sono 69 i feriti che si sono lanciati da un’altezza in preda al panico a Mugla e nei suoi distretti, 14 persone sono state curate sul posto, 8 persone sono state curate e dimesse senza problemi. Gli esami e le cure di 46 cittadini continuano al pronto soccorso“.