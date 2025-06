Terremoto al largo della Sicilia, avvertito a Messina e provincia | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Scossa di terremoto oggi al largo della Sicilia, avvertita in provincia di Messina, e fino in Calabria. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 2.9, avvenuto a pochi km dalla costa siciliana nordorientale alle 04:35, ad una profondità di 9 km. L’evento è stato avvertito dalla popolazione di Messina, Villafranca Tirrena, Rometta, Reggio Calabria, Venetico, Saponara e Milazzo (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto). Non si segnalano danni a persone o cose.