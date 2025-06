Terremoto Sicilia, scossa in provincia di Siracusa | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, lunedì 2 giugno 2025, in Sicilia, precisamente nel territorio di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una magnitudo di 2.7 ed è stato localizzato a una profondità di 18 chilometri. La scossa è avvenuta alle 12:43. Canicattini Bagni si trova in un’area caratterizzata da una moderata attività sismica, e scosse di lieve entità come quella odierna non sono rare. L’evento sismico è stato monitorato in tempo reale dagli strumenti dell’INGV, che continuano a osservare la situazione.