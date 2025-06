MeteoWeb

Una scossa di terremoto si è verificata in Umbria alle 14:51 di oggi, giovedì 19 giugno. I sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 2.7 con epicentro 8km a nord-ovest di Nocera Umbra, in provincia di Perugia, e profondità di 10km. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.