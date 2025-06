Un tesoro inaspettato sulla Luna: la scoperta che sorprese gli astronauti Apollo

MeteoWeb

Quando gli astronauti delle missioni Apollo misero piede sulla Luna per la prima volta, si aspettavano un paesaggio fatto di rocce grigie e polvere fine. Tra le pieghe del suolo lunare trovarono però qualcosa di sorprendente: minuscole perle di vetro arancione, brillanti come gemme microscopiche, adagiate sulla superficie del nostro satellite. Quelle piccole sfere, rimaste a lungo un mistero, raccontano oggi una storia di fuoco e trasformazione: la Luna, un tempo, era un mondo vulcanicamente attivo.

Perle nate dal fuoco

Queste microscopiche sfere di vetro, alcune più piccole di un granello di sabbia, si sono formate tra i 3,3 e i 3,6 miliardi di anni fa, durante eruzioni vulcaniche esplosive. In un’epoca in cui il Sistema Solare era ancora giovane e turbolento, il sottosuolo lunare ribolliva di attività. I vulcani lunari eruttavano materiale incandescente che, espulso con forza verso la superficie, si solidificava all’istante nel freddo e nel vuoto dello Spazio, dando origine alle perle di vetro. Uno spettacolo paragonabile alle fontane di lava delle Hawaii, ma senza atmosfera, senza fumo, senza suono.

Custodi del tempo

A differenza della Terra, dove vento, acqua e movimenti tettonici cancellano le tracce del passato, la Luna conserva intatte le sue cicatrici geologiche. Le perle di vetro, rimaste indisturbate per oltre 3 miliardi di anni, sono come capsule del tempo, cristalli in grado di raccontare una storia dimenticata.

Solo recentemente, grazie a tecnologie all’avanguardia come fasci di ioni ad alta energia e microscopi elettronici di ultima generazione, gli scienziati hanno potuto analizzare queste perle senza danneggiarle. La sfida era duplice: svelare i segreti nascosti all’interno delle perle e proteggerle dall’atmosfera terrestre, che avrebbe potuto alterare i preziosi minerali sulla loro superficie.

Un racconto a colori

Le perle non sono tutte uguali. Alcune sono arancioni e lucenti, altre nere e lucide. Ogni varietà ha una composizione chimica diversa e rivela un diverso tipo di eruzione. Gli isotopi e i minerali presenti su ogni superficie offrono indizi su temperatura, pressione e composizione interna della Luna durante ogni evento vulcanico. Come pagine di un antico diario geologico, queste sfere raccontano l’evoluzione dell’attività interna del nostro satellite.

Secondo Ryan Ogliore, professore associato di fisica in Arti e Scienze alla Washington University di St. Louis, sede di un ampio deposito di campioni lunari riportati sulla Terra, studiare queste perle è “come leggere il diario di un antico vulcanologo lunare“. Ogni sfera è una testimonianza silenziosa di un’epoca in cui la Luna era viva, dinamica, vulcanica.

Un volto nuovo della Luna

Oggi vediamo la Luna come un mondo statico, immobile nel cielo notturno. Queste microscopiche perle di vetro ci ricordano invece che, miliardi di anni fa, era tutto fuorché immobile. Era un corpo celeste inquieto, in continua trasformazione, e la sua storia geologica, ancora in gran parte da scrivere, continua a sorprenderci grazie ai progressi della scienza.

Le perle arancioni della Luna, raccolte mezzo secolo fa, stanno finalmente parlando e il loro racconto, fatto di fuoco, vetro e tempo, è uno dei più affascinanti della storia lunare.