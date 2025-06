Il Tifone Wutip raggiunge la Cina, landfall sull’isola di Hainan | FOTO

MeteoWeb

Un tifone è approdato sull’isola di Hainan, nel Sud della Cina, nella tarda serata di venerdì ora locale. Il tifone Wutip ha effettuato il landfall nella zona di Basuo, nella città di Dongfang, provincia di Hainan, come forte tempesta tropicale, secondo il Servizio Meteorologico di Hainan. I suoi venti massimi sostenuti hanno raggiunto i 30 metri al secondo. È la 2ª volta in 70 anni che l’isola registra il primo tifone dell’anno per il Paese.

È previsto che il tifone Wutip approdi intorno a mezzogiorno di sabato ora locale sulla terraferma cinese, vicino al confine tra la provincia del Guangdong e la regione del Guangxi. Le autorità della provincia del Guangdong hanno evacuato più di 10mila persone, chiuso scuole e cancellato voli, treni e navi venerdì.

Non è ancora chiaro se il tifone Wutip abbia causato vittime o feriti. Al momento si riportano danni diffusi nella città di Sanya, una popolare località balneare di Hainan. Tutte le scuole, i cantieri e le attrazioni turistiche di Sanya sono stati chiusi e i voli sono stati sospesi all’aeroporto della città, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

Una decina di marittimi sono stati salvati giovedì notte da una nave da carico che aveva chiesto aiuto, ha riportato Xinhua. L’equipaggio è stato trasferito su un’imbarcazione di salvataggio in mare agitato con onde di 3 metri.

Il tifone Wutip aveva venti massimi sostenuti di 119 km all’ora prima del landfall. Il Guangdong ha attivato barche di salvataggio ed elicotteri, e più di 49mila pescherecci sono tornati in porto, ha riferito Xinhua. L’agenzia meteorologica provinciale ha previsto piogge intense e ha evidenziato che erano possibili tornado.

Wutip significa “farfalla” in cantonese, parlato a Macao. I Paesi e le regioni cinesi di Hong Kong e Macao contribuiscono con i nomi per le tempeste durante la stagione dei tifoni.