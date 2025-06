Il tornado “del decennio” incanta il Nebraska | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un enorme tornado ha toccato terra in Nebraska (USA), a Sud/Est di Dickens, ed ha colpito alcune zone della contea di Lincoln con danni minimi ma lasciando dietro di sé immagini spettacolari. Il tornado, rimasto al suolo per oltre mezz’ora, è stato immortalato da diverse angolazioni, attirando l’attenzione per le sue dimensioni e la sua fotogenica formazione sulle Sandhills del Nebraska. Alcuni utenti sui social lo hanno definito il tornado “della vita” o il tornado “del decennio“.

Tornado of a life time pic.twitter.com/hZ0R4i8vJR — Freddy McKinney (@FreddyMcKinneyR) June 17, 2025

Long lived tornado Southeast of Dickens, Nebraska. Had to been on the ground for 35 or 40 minutes! What a beauty! #newx pic.twitter.com/QN0kvdTxo4 — Roger Hill (@rehill57) June 17, 2025

What a tube in Nebraska earlier today wow. Violent gorgeous tornado doing minimal damage in the Nebraska Sandhills pic.twitter.com/zB4TwIi1dp — Aaron Jayjack (@aaronjayjack) June 17, 2025