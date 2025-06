Toscana, incendio sulle colline di Massarosa: elicottero in azione | FOTO

MeteoWeb

Incendio boschivo sulle colline in località Piano del Quercione nel comune di Massarosa (Lucca) questo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, squadre antincendio della Misericordia di Massarosa e Viareggio e della Croce Verde viareggina, oltre al Gruppo Fratres di Bozzano. È intervenuto anche un elicottero della Regione e in azione il sistema antincendi AIB regionale. Per circa un’ora a mezza, per precauzione è stato chiuso anche il tratto del raccordo A11-A12 tra Lucca Ovest e Viareggio. L’incendio – riferiscono dal comune di Massarosa – è ora spento. Sul posto i volontari AIB per la bonifica: le operazioni andranno avanti anche nelle prossime ore, la situazione è sotto controllo.