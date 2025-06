Tragedia a Latina, sub ritrovato senza vita in mare

MeteoWeb

Rinvenuto nella notte il corpo senza vita di un sub nelle acque del lungomare di Latina. L’uomo si era immerso nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, nella zona di Foce Verde e da allora non aveva più fatto ritorno. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per il mancato rientro. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della squadra Volante della questura di Latina. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze del decesso e disporrà l’autopsia per accertarne le cause.