Tragico incidente in Russia: crolla ponte e treno deraglia, diversi morti e feriti

Sono al momento 7 i morti in un incidente avvenuto nella regione di Bryansk, in Russia: il crollo di un ponte ha provocato il deragliamento di un treno. I feriti sono decine, circa 30, molti dei quali ricoverati nell’ospedale di Bryansk. I soccorritori stanno esaminando le carrozze danneggiate e la locomotiva del treno: sul posto stanno operando circa 180 persone e 60 mezzi. Il treno era in viaggio da Mosca a Klimov, nell’Ovest del Paese.

Le Ferrovie di Mosca in un comunicato hanno affermato che il ponte è stato danneggiato “a causa di interferenze illegali nelle operazioni di trasporto“, senza fornire ulteriori dettagli.