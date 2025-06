Transizione energetica e reti resilienti: il convegno del coordinamento FREE

MeteoWeb

Il Coordinamento FREE organizza un convegno dedicato al ruolo strategico delle reti nella transizione energetica, con un focus sulle soluzioni tecnologiche e le sinergie per accelerare la decarbonizzazione. “Chiaro è il monito che ci perviene dal blackout spagnolo – afferma il past president del Coordinamento FREE G.B. Zorzoli – Occorrono due condizioni perché al crescere del contributo delle rinnovabili alla domanda elettrica la rete rimanga simile a una ragnatela, flessibile, ma resiliente: un’adeguata interconnessione alla rete elettrica europea e un crescente apporto di altre misure, in particolare degli accumuli. La prima condizione in Italia è garantita da otto interconnessioni con le reti estere per un totale di 7.210 MW di capacità, cui si aggiungeranno quelle con la Tunisia e l’Albania e il raddoppio della connessione con la Grecia. La seconda condizione, gli accumuli, è destinata a crescere grazie al Meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico, mediante bandi indetti da Terna (MACSE). Si tratta di un meccanismo che, tenendo conto dei previsti sviluppi della rete, ha l’obiettivo di integrare le rinnovabili con un livello efficiente di gestione del sistema energetico quando la produzione di energia elettrica supera la domanda”.

Nel Convegno oltre al ruolo della rete, delle interconnessioni e degli accumuli, saranno illustrate le altre principali misure per realizzare questo obiettivo: sinergie tra produzione eolica e fotovoltaica, efficienza energetica, demand response. La parte conclusiva del convegno prevede una tavola rotonda di approfondimento sulle prospettive di sviluppo di diverse tecnologie di accumulo di lunga durata.

Il programma:

09:30 Registrazione

Introduzione ai lavori

09:50 Giovanni Battista Zorzoli (Past-President Coordinamento FREE).

Interventi