Transizione energetica, in arrivo decreto da 200 milioni per riconvertire le raffinerie

“Al ministero stiamo lavorando su un nuovo decreto, una misura che finanzia con 200 milioni di euro, fondi derivanti dalle aste Ets, le riconversioni totali o parziali delle raffinerie tradizionali”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un video-messaggio inviato all’Assemblea Unem. “Credo che Unem sia una realtà che mette insieme tante eccellenze dell’industria italiana, che rappresenta un settore molto importante per il nostro tessuto produttivo – dice Pichetto – Il settore della mobilità è uno di quelli maggiormente interessati alla transizione energetica e dobbiamo perciò far sì che la decarbonizzazione non intacchi la competitività del nostro Paese. L’obiettivo è creare quindi un equilibrio, un sistema in cui lotta al cambiamento climatico e decarbonizzazione dell’economia non siano limiti né elementi penalizzati ma diventino nuovi motori di sviluppo”.

“Combustibili rinnovabili come biometano ed idrogeno, insieme all’utilizzo di biocarburanti, che possono contribuire alla transizione, sono soluzioni da sviluppare, da incrementare con decisione – afferma – Ribadisco ancora una volta che per il governo il principio di neutralità tecnologica che comprenda pure i biocarburanti, anche dopo il 2035, è una condizione irrinunciabile. Continueremo a batterci per questo a Bruxelles, perché per raggiungere i nostri obiettivi climatici dobbiamo considerare tutte le soluzioni complementari all’elettrico”.

“I biocarburanti non sono solo alleati fondamentali per raggiungere gli obiettivi climatici, ma promuovono anche l’economia circolare e resilienza nel territorio nazionale – conclude – In tale contesto una misura chiave è costituita dalla riconversione a bioraffineria delle nostre raffinerie italiane. Al ministero stiamo lavorando su un nuovo decreto su questa materia, una misura che finanzia con 200 milioni di euro, fondi derivanti dalle aste Ets, le riconversioni totali o parziali delle raffinerie tradizionali”.