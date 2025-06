Transizione energetica: l’iniziativa per la sfida green nelle scuole 

MeteoWeb

Il Programma Sinergia di Saipem, l’iniziativa di alternanza scuola-lavoro avviata nel 2011 e rivolta agli studenti delle scuole superiori, giunge alla 14ª edizione e si rinnova: nuove modalità, nuove scuole e figure professionali coinvolte. L’edizione 2025 ha previsto il lancio di una “sfida” che ha visto gli studenti competere nell’ideazione di una campagna promozionale per sensibilizzare all’importanza della transizione energetica e al ruolo delle energie rinnovabili offshore. Alla sfida hanno partecipato sei classi IV e V da altri istituti scolastici situati in aree in cui Saipem è fortemente presente grazie alle proprietà sedi sul territorio. Oltre all’ITIS “E. Mattei” di San Donato Milanese, all’ITIS “G. Feltrinelli” di Milano e all’ IIS Istituto d’Istruzione Superiore ITI di Tortolì, già coinvolti negli anni precedenti nell’esperienza Sinergia, quest’anno si sono aggiunte 3 nuove scuole: l’IIS Istituto d’Istruzione Superiore “A. Pacinotti” di Mestre, l’IIS Istituto d’Istruzione Superiore “Volterra-Elia” di Ancona e “La Nuova Scuola” di Pesaro.

Ad ogni scuola è stato assegnato un “expert” di SAIPE , un professionista esperto di lanciare il progetto e spiegare ai ragazzi l’azienda, il settore energetico in cui opera ei contenuti della sfida. Gli studenti sono stati guidati nell’ideare, progettare e sviluppare poster, video, infografiche e altri contenuti multimediali che le scuole potranno utilizzare e condividere sui social media e sul web con l’obiettivo di educare il pubblico all’importanza delle energie rinnovabili offshore, illustrando come esse contribuiscono alla lotta contro il cambiamento climatico. Ciascun istituto ha poi selezionato il miglior project work tra quelli prodotti dalle proprie classi e i 6 finalisti hanno partecipato all’evento di premiazione finale. Gli studenti, in collegamento video dalle sedi SAIPEM di Milano, Fano e Marghera e dalla scuola di Tortolì hanno avuto l’opportunità di presentare i propri lavori. Una giuria di esperti, composta da rappresentanti di SAIPEM e dell’ente no profit di orientamento e formazione ELIS, ha scelto il progetto vincitore della sfida a livello nazionale.

Gli studenti premiati saranno invitati il ​​prossimo 3 ottobre presso il CNO – Centro Nazionale per l’Orientamento, l’innovativo hub di ELIS presso Villa Fassini a Roma, per una giornata interamente dedicata all’orientamento sulle professioni del futuro nel settore energetico. Il Programma Sinergia fa parte di un più ampio progetto di SAIPEM focalizzato sulla collaborazione con scuole superiori e università per la formazione dei giovani e il loro inserimento nella realtà lavorativa. Ad oggi Sinergia ha coinvolto più di 1000 studenti, per un totale di oltre 1300 ore di formazione e 135 risorse inserite in azienda. Il programma prevede un percorso formativo ideato e guidato da professionisti di SAIPEM, durante il quale vengono approfondite tematiche legate alla transizione energetica e digitale. I ragazzi partecipano ad attività di studio per sviluppare competenze teoriche e tecniche nella manutenzione, assistenza e realizzazione di progetti, nella gestione della supply chain e nell’ambito delle nuove fonti di energia.