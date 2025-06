Trapianti e formazione: a Genova il progetto 4X4 unisce Università, Sanità e ISS

MeteoWeb

L’obiettivo del progetto “4X4” è promuovere connessione tra gli enti che si occupano di trapianti: per aggiornare la formazione sulla gestione di trapianti e donazioni, formando i medici specializzandi con didattica interattiva ed esperienziale. Lunedì 9 giugno 2025 alle 9:00 ci sarà la presentazione di questa importante collaborazione formativa a cui partecipa la Scuola di specializzazione “Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore” dell’Università di Genova, su proposta del Centro regionale trapianti della Liguria e in collaborazione con il Centro di Simulazione e Formazione Avanzata dell’Università di Genova e l’Ospedale Policlinico San Martino.

Il progetto formativo “4X4” prevede la collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale Trapianti: grazie a questo progetto sarà possibile aggiornare la formazione sulle buone pratiche nella gestione dei processi donativi e trapiantologici, e sarà privilegiata la didattica interattiva ed esperienziale negli ospedali in cui prestano servizio i medici in formazione specialistica. Il progetto prevede l’alternanza di una formazione pratica svolta al SIMAV e una fase di osservazione sul campo, di una formazione residenziale e di una formazione on-line.

Le fasi del progetto

formazione pratica al Centro di Simulazione e Formazione Avanzata di UniGe;

osservazione sul campo di un caso reale tra i possibili scenari del percorso trapiantologico;

formazione on line sugli aspetti medico-legali e organizzativi e sul confronto attivo dei casi studiati e osservati dagli specializzandi di tutte le altre scuole coinvolte nel progetto;

saranno individuati 10 specializzandi per la formazione nazionale in presenza presso il Centro Nazionale Trapianti a Roma, dove sintetizzeranno le esperienze acquisite nel percorso attraverso le esposizioni di alcuni casi clinici. In tale occasione sarà loro presentata la Rete Nazionale Trapianti con ulteriori approfondimenti medico-legali e della rete della sicurezza trapiantologica, e le priorità nazionali.

Un progetto importante che coinvolge i protagonisti del settore

Il progetto formativo “4X4” è un’importante opportunità per i medici in formazione per perfezionare competenze e conoscenze avanzate nel campo della trapiantologia. Grazie alla collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti e l’Istituto Superiore di Sanità, i partecipanti avranno l’opportunità di accedere a una formazione interattiva ed esperienziale che migliorerà la gestione dei processi donativi e trapiantologici.

Nel progetto e nella formazione dei medici specializzandi saranno coinvolti i principali protagonisti della trapiantologia:

Giuseppe Feltrin, direttore del Centro Nazionale Trapianti, responsabile scientifico del progetto, il quale sarà coadiuvato dai collaboratori dell’ISS;

Nicolò Patroniti, direttore della Scuola di specializzazione “Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore” dell’Università di Genova, responsabile e coordinatore del progetto in sede;

Alessandro Bonsignore, docente UniGe e Coordinatore regionale trapianti della Liguria, co-responsabile del progetto in sede;

un panel di trainers locali e nazionali identificati dal Centro Nazionale Trapianti, in collaborazione con la referente Sara Mascarin, quali esperti della materia in collaborazione con la Scuola di specializzazione e il Centro regionale trapianti della Liguria per la prima fase del progetto.

lunedì 9 giugno 2025: Presentazione del progetto formativo 4X4

lunedì 9 giugno 2025 – h. 9:00 presso il Centro di Simulazione e Formazione Avanzata in via Pastore 3, Genova

