Trattato Antartico: Italia ospita la riunione annuale degli Stati firmatari

L’Italia ospita, per la 2ª volta dopo 33 anni, la riunione annuale degli Stati firmatari del Trattato Antartico, presso Fiera Milano congressi. Nel suo messaggio di saluto, il vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha sottolineato che “la governance dell’Antartide riveste un ruolo di primaria importanza nell’ambito delle attuali sfide globali: il Continente bianco si trova al crocevia di sfide cruciali per il futuro del Pianeta. È quindi fondamentale proteggerlo, sia per garantire la salvaguardia dei suoi delicati ecosistemi, che per consentire ricerche scientifiche all’avanguardia, impossibili altrove nel mondo: dalla tutela della biodiversità alla prevenzione dell’inquinamento e della contaminazione, ad un equo regime delle acque antartiche“. Tajani ha inoltre ricordato “il divieto di attività militari e la rigorosa limitazione delle attività economiche” nel Continente.

L’Italia, Parte del Trattato dal 1981, celebra quest’anno il 40° anniversario del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, nato nel 1985 per sostenere le nostre basi scientifiche nel Continente ed i programmi di ricerca ivi condotti, grazie ad una comunità di ricercatori e logisti appassionati, che spesso dedicano l’intera vita allo studio dell’Antartide e delle regioni polari, nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA). Presso la sede dell’evento, la Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide ha promosso una mostra scientifica sulle attività del PNRA, con l’obiettivo di offrire ai delegati dei 56 Paesi membri una panoramica sul contributo italiano alla ricerca, con particolare attenzione agli aspetti più rilevanti per il Sistema del Trattato Antartico.

La mostra “Italy in Antarctica“, allestita fino al 3 luglio, è finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca e curata dal Museo Nazionale dell’Antartide e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con ENEA e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. Essa entrerà a far parte di un’esposizione più ampia dedicata ai 40 anni della presenza italiana in Antartide, che sarà inaugurata a dicembre 2025 a Roma, presso la sede centrale del CNR, offrendo ai visitatori l’opportunità di ripercorrere il ricco programma di ricerca e cooperazione scientifica sviluppato nel tempo dal PNRA. La mostra è dedicata a Francesco Francioni e Marino Vacchi, per il loro straordinario contributo agli studi antartici.