A Trieste ancora alta concentrazione di ozono in atmosfera

MeteoWeb

Le previsioni dell’Arpa Friuli Venezia Giulia evidenziano la permanenza del superamento della soglia di attenzione (120 microgr/mc) di ozono atmosferico nel territorio comunale di Trieste per tutta la settimana, e cioè fino a domenica 29 giugno compresa, a causa del mantenimento delle condizioni meteo. Lo rende noto il Comune, che invita la cittadinanza, e in particolare le fasce più sensibili della popolazione, ad adottare precauzioni per limitare l’esposizione all’inquinante.