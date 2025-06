Trieste, domani superamento della soglia di attenzione dell’ozono: l’avviso del Comune

MeteoWeb

Il Comune di Trieste, nell’ambito del Piano di Azione Comunale e per contenere gli effetti delle alte concentrazioni di ozono (O3) in atmosfera, ha comunicato che, dalle previsioni odierne di ARPA-FVG, si evidenzia un prossimo innalzamento e quindi superamento della soglia di attenzione (120 microgr/mc) di ozono atmosferico nel territorio comunale, a partire da domani 11 giugno, per rientrare nei giorni successivi e risalire di nuovo oltre la soglia a partire da sabato 14 giugno. Ciò è anche dovuto alle condizioni meteo della settimana. Il Comune ha dunque invitato la cittadinanza e in particolare le fasce più sensibili della popolazione, ad adottare precauzioni per limitare l’esposizione all’elemento inquinante.