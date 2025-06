Trovato morto l’escursionista disperso in Val Soana

MeteoWeb

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell’escursionista olandese di cui non si avevano più notizie da mercoledì scorso: il corpo dell’uomo è stato individuato in Val Soana, sul versante sud del massiccio del Gran Paradiso tra la valle dell’Orco e la Val Chiusella, durante un sorvolo effettuato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco con a bordo anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. L’uomo era impegnato in un trekking lungo la Grande Traversata delle Alpi ed era diretto al Rifugio Dondena, in Valle d’Aosta, dove non è mai arrivato. Le ricerche sono terminate con il recupero del corpo, consegnato al medico legale.