Trump sull’attacco all’Iran: “danni ai siti nucleari monumentali”

“I danni ai siti nucleari in Iran sono ‘monumentali’. Gli attacchi sono stati duri e precisi. I nostri militari hanno dato prova di grande abilità. Grazie!”. Così Donald Trump in un post su Truth social. “Non è politicamente corretto usare il termine ‘cambio di regime’, ma se l’attuale regime iraniano non è in grado di rendere l’Iran di nuovo grande, perché non dovrebbe esserci un cambio di regime??? Miga!!!”, lo scrive Donald Trump, parafrasando Maga (Make America Great Again) in Miga per adattarlo all’Iran. E’ la prima volta che il presidente sembra aperto ad un cambio di regime. “I GRANDI piloti dei B-2 sono appena atterrati, sani e salvi, nel Missouri. Grazie per il lavoro ben fatto!”.

Il colloquio con Starmer

Colloquio telefonico tra Keir Starmer e Donald Trump. Lo riferisce Downing street, secondo cui il premier britannico e il presidente americano “hanno discusso della situazione in Medio Oriente e hanno ribadito il grave rischio posto dal programma nucleare iraniano alla sicurezza internazionale”. Starmer e Trump “hanno discusso delle azioni intraprese dagli Stati Uniti per ridurre la minaccia e hanno convenuto che non si deve mai permettere all’Iran di sviluppare un’arma nucleare”. Infine “hanno discusso della necessità che l’Iran ritorni al tavolo dei negoziati il prima possibile e faccia progressi verso una soluzione duratura”.