Trump avverte Elon Musk: “gravi conseguenze” all’orizzonte, il motivo della rottura

Il presidente statunitense, Donald Trump, ha dichiarato che ci saranno “gravi conseguenze” se il magnate della tecnologia Elon Musk finanzierà candidati democratici per correre contro i repubblicani che voteranno a favore della legge di bilancio del GOP. “Se lo farà, dovrà pagarne le conseguenze”, ha detto Trump alla NBC in un’intervista, ma ha rifiutato di rivelare quali sarebbero queste conseguenze. “Dovrà pagare conseguenze molto serie se lo farà”, ha aggiunto. Il presidente ha anche detto di non voler riparare il suo rapporto con Musk dopo che la faida tra i due è esplosa pubblicamente all’inizio della settimana. “No”, ha detto Trump quando gli è stato chiesto se avesse il desiderio di farlo.