Trump soffre di demenza? Le preoccupazioni del nipote: “è una malattia di famiglia, riconosco i segnali”

Fred Trump III, nipote del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha espresso preoccupazione per lo stato mentale dello zio, suggerendo che la demenza potrebbe essere un fattore, un problema che, a suo dire, è ereditario. Fred Trump III analizza la sordida storia della famiglia nel suo libro “All in the Family: The Trumps and How We Got This Way”, che fa luce sulla discendenza Trump e sulle sue sfide. Rivela anche un preoccupante quadro clinico di presunta demenza. Venerdì scorso, parlando apertamente, Fred Trump III ha espresso il suo disagio, osservando quelli che ritiene essere i segni familiari di declino cognitivo nel Presidente statunitense.

Ha raccontato anche di come il nonno, padre di Donald Trump, abbia lottato contro l’Alzheimer per otto anni prima di morire nel 1999. In diretta, Trump III non si è tirato indietro, affermando: “sapete, Donald ha detto: ‘Oh, mio ​​padre è stato al top fino alla fine’. Posso assicurarvi che non è stato così. So cosa ho visto in mio nonno”.

Fred ha tracciato parallelismi tra i sintomi manifestati da altri parenti, tra cui il cugino di Trump, John Walters, che soffriva di demenza, e il comportamento che percepisce nel Presidente. Ha approfondito la sua esperienza di declino cognitivo in famiglia: “so cosa ho visto nella sorella maggiore di Donald, mia zia Maryanne, che alla fine… Non sono un medico, non pretendo di esserlo. Semplicemente, riconosco i segnali d’allarme di entrambi i miei nonni”.

Ha aggiunto: “il cugino di Donald, John Walters, soffriva di demenza. È una malattia ereditaria. Sembra più vecchio. E lo capisco… chiunque si trovi in ​​quell’ufficio ha un aspetto diverso rispetto a quando ne esce. Ma le cose che dice e la follia, e il fatto che non riesca a mantenere un messaggio. E una volta ci riusciva”.

Anche sua sorella, Mary Trump, ha scritto libri sull’argomento. Entrambi i fratelli avevano pubblicamente sostenuto la vicepresidente Kamala Harris alle elezioni del 2024, ma alla fine Trump si è assicurato un secondo mandato nello Studio Ovale.

Questo rispecchia la strategia di Trump durante la sua campagna contro il Presidente Joe Biden, dove si era concentrato sull’accusa di un “declino cognitivo” del suo avversario. Mentre i sondaggi indicavano che gli elettori erano preoccupati per l’acutezza mentale di Biden, queste preoccupazioni erano accompagnate da dubbi analoghi sulla salute cognitiva di Trump. Ora Fred Trump III invita apertamente il Presidente Trump a sottoporsi a un test cognitivo. “Non è una questione politica, è un tema di salute pubblica”, spiega il nipote, chiedendo che anche la genetica familiare sia tenuta in considerazione.