Trump firma ordine per limitare l’uso di droni: “crescente minaccia”

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo con lo scopo di ridurre la “crescente minaccia” per la sicurezza del Paese rappresentata dai droni. La misura intende rivedere l’uso di questi velivoli senza pilota e a creare una task force per il ripristino della sovranità dello spazio aereo americano. Il presidente inoltre ordinato alla Federal Aviation Administration di istituire una procedura per limitare i voli dei droni su “infrastrutture critiche e altre strutture pubbliche“. Secondo Trump, i droni sono utilizzati da “criminali, terroristi e attori stranieri ostili” come armi per mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato ma riconosce anche che “i droni migliorano la produttività del Paese, creano posti di lavoro altamente qualificati e stanno trasformando il futuro dell’aviazione e di settori che vanno dalla logistica e dall’ispezione delle infrastrutture all’agricoltura di precisione, dalla risposta alle emergenze alla sicurezza pubblica“.