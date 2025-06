Trump firma il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio

MeteoWeb

Il Presidente USA Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che aumenta i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dal 25% al 50%. Il decreto specifica che le nuove tariffe entreranno in vigore dalla mezzanotte di oggi. “Ho ritenuto necessario aumentare i dazi doganali sull’acciaio e sull’alluminio per adeguare le importazioni (…) e garantire che non mettano a repentaglio la sicurezza nazionale“, si legge nel decreto. Secondo il presidente , “queste nuove tariffe saranno più efficaci nel contrastare l’eccesso di produzione a basso costo proveniente da Paesi stranieri, che sta minando la competitività delle industrie siderurgiche e di alluminio degli Stati Uniti“. “Sebbene i dazi doganali finora imposti abbiano fornito un sostegno essenziale ai prezzi sul mercato americano, essi non hanno consentito a queste industrie di sviluppare e mantenere un tasso di utilizzo delle capacità produttive sufficiente alla loro sostenibilità e in vista delle esigenze della difesa nazionale“, si legge nel decreto.