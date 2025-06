Trump: “Greta Thunberg? Dovrebbe fare corsi di gestione della rabbia”

MeteoWeb

Donald Trump ha commentato la recente detenzione di Greta Thunberg in Israele, suggerendo che l’attivista climatica dovrebbe frequentare “corsi di gestione della rabbia“. Il presidente degli Stati Uniti ha definito Thunberg una “giovane persona arrabbiata“. Il commento arriva dopo che la giovane è stata fermata dalle forze israeliane mentre si trovava a bordo di un’imbarcazione di aiuti diretta a Gaza, violando un blocco marittimo imposto da Israele. La “Freedom Flotilla Coalition”, organizzatrice del viaggio, ha denunciato il “rapimento” degli attivisti in acque internazionali.

Israele ha liquidato l’azione come una “trovata pubblicitaria“, definendo l’imbarcazione “lo yacht dei selfie delle celebrità” e sostenendo che l’aiuto trasportato era insignificante. Gli attivisti, dopo essere stati sottoposti a controlli medici, sono attesi in un centro di detenzione in attesa di essere deportati.