Trump: “possibile” che Putin abbia altre ambizioni oltre l’Ucraina

Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha affermato a fine vertice NATO che “è possibile” che il Presidente russo Vladimir Putin abbia ambizioni territoriali che vadano oltre l’Ucraina. Il tutto dopo che a inizio il vertice all’Aia il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che la Russia non avrebbe solo Kiev come obiettivo ma “pianifica operazioni contro altri Paesi europei“. Al giornalista che in conferenza stampa gli ha chiesto in merito alla dichiarazione di Zelensky e se lo considerava possibile, Trump ha risposto: “voglio dire, è possibile. So una cosa: vorrebbe risolvere la questione. Vorrebbe uscire da questa situazione. È un disastro per lui. Mi ha chiamato l’altro giorno. Mi ha chiesto: “posso aiutarla con l’Iran?”. Gli ho detto: “no, può aiutarmi con la Russia””.

Successivamente Trump ha anche dichiarato, riferendosi a Putin, che “lo considero una persona che, credo, è stata fuorviata. Sono molto sorpreso. In realtà, pensavo che avremmo risolto la questione facilmente“. Trump ha preannunciato che parlerà presto con Putin per tentare una soluzione.