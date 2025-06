Trump svela il messaggio privato di Rutte: “grazie per l’attacco all’Iran, è la tua vittoria”

MeteoWeb

In un post pubblicato nel pomeriggio del 24 giugno sui suoi social media, Donald J. Trump ha condiviso uno screenshot che mostra un messaggio personale ricevuto da Mark Rutte, attuale Segretario Generale della NATO ed ex primo ministro olandese. Il contenuto del messaggio, apparentemente inviato via WhatsApp, ha immediatamente scatenato reazioni. Nel messaggio, Rutte si congratula con Trump per la sua “azione decisiva in Iran”, definendola “straordinaria” e affermando che ha reso “tutti più sicuri”.

Rutte fa riferimento anche a un importante successo politico di Trump in ambito NATO, relativo all’accordo raggiunto con i Paesi membri per aumentare al 5% del PIL la soglia minima di spesa per la difesa. “L’Europa pagherà in modo significativo, come è giusto, e sarà una tua vittoria”, scrive Rutte. Infine, il messaggio si chiude con un riferimento al vertice NATO previsto per la serata all’Aia e a una cena ufficiale.