La richiesta di Trump: vuole il suo volto sul Mount Rushmore, ma geologia e proteste lo frenano

MeteoWeb

Che Donald Trump sogni di vedere il suo svolto scolpito nel celebre Mount Rushmore in South Dakota, la montagna che ritrae i quattro presidenti George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, non è un segreto. Lo aveva proposto nel 2019 durante il suo primo mandato e a gennaio, appena reinsediatosi alla Casa Bianca, il deputato repubblicano della Florida, Anna Paulina Luna ha presentato un disegno di legge per trasformare in realtà il desiderio del suo leader. Anche alcuni commentatori di Fox News hanno avanzato l’idea di inserire il volto del 45º e 47º presidente degli Stati Uniti sul celebre monumento del South Dakota, in vista del 250º anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza previsto per il 2026.

A marzo, il Segretario degli Interni Doug Burgum ha dichiarato in un’intervista con Lara Trump, nuora del presidente, che “c’è sicuramente spazio” per il volto di Trump sul Monte ma l’argomento è tornato alla ribalta in questi giorni con un articolo del New York Times. Innanzitutto, sottolinea il quotidiano, c’è da considerare il punto di vista geologico ovvero il fatto che, per gli esperti, sulla montagna non c’è più spazio, nonostante le rassicurazioni del segretario. Poi c’è un tema artistico: l’opera era stata concepita per ritrarre quattro presidenti ed è un lavoro finito. E infine l’opposizione dei nativi americani locali, già contrari al monumento in sé perché giudicato simbolo del suprematismo bianco e di un razzismo strutturale. Di recente i nativi hanno anche protestato contro un progetto lanciato dallo stesso Trump per costruire il “giardino nazionale degli eroi americani” – con 250 sculture di “famosi statisti, visionari e innovatori americani” sulla base di una lista compilata dal presidente nel suo primo mandato – in un’area considerata sacra.