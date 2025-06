Turbolenza su volo Berlino-Milano, 9 feriti

MeteoWeb

Un volo Ryanair partito da Berlino e diretto a Milano è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza nella serata di ieri presso l’aeroporto di Memmingen, situato nella regione bavarese dell’Alta Algovia, a causa di forti turbolenze incontrate durante il tragitto. Secondo quanto riportato dall’agenzia Dpa, la polizia ha riferito che 9 persone tra i 185 presenti a bordo – 8 passeggeri e un membro dell’equipaggio – hanno riportato ferite dovute alle condizioni meteo avverse.

Tre dei feriti sono stati trasportati in ospedale: si tratta di un bambino di 2 anni con contusioni, una donna con una ferita alla testa e un passeggero che ha accusato dolori alla schiena. Poiché l’autorità per l’aviazione della Baviera meridionale non ha concesso l’autorizzazione per un volo sostitutivo, la compagnia ha organizzato il trasferimento dei passeggeri a Milano tramite autobus.

“Il volo FR8 da Berlino a Milano del 4 giugno è stato deviato su Memmingen a seguito di turbolenze in volo. Il comandante ha richiesto assistenza medica e l’aereo è atterrato regolarmente. Per garantire ai passeggeri di raggiungere la destinazione finale il prima possibile, è stato organizzato un trasporto alternativo da Memmingen a Milano la notte stessa, oltre a un volo sostitutivo la mattina seguente“, ha spiegato in una nota Ryanair. “Ci scusiamo sinceramente con i passeggeri coinvolti per il disagio causato dalla deviazione“.