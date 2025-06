La Turchia brucia, domati 150 incendi: fiamme nell’area di Smirne | VIDEO

MeteoWeb

In Turchia sono stati domati 150 incendi in 2 giorni, ma notizie preoccupanti arrivano oggi da Smirne, dove sono in corso gli sforzi per controllare l’incendio scoppiato ai confini dei distretti di Menderes e Seferihisar. Il Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste İbrahim Yumaklı, che ha fornito informazioni sull’intero Paese, ha dichiarato: “l’incendio al confine tra Bilecik e Sakarya è stato ampiamente domato. Gli incendi a Bolu Göynük e Manisa sono sotto controllo”.

Ma un incendio è scoppiato nell’area boschiva ai confini di Kuyucak a Menderes e Orhanlı a Seferihisar per cause sconosciute. In seguito alla notifica, 6 velivoli della Direzione Generale delle Foreste, 23 autocisterne, 6 veicoli per l’approvvigionamento idrico e 3 bulldozer sono stati inviati nella regione. Le squadre continuano a lavorare per domare l’incendio nella zona, dove i forti venti sono particolarmente intensi.

La dichiarazione di Yumaklı: “sono stati domati 150 incendi. Gli incendi a Bolu Göynük e Manisa sono stati domati. Gli sforzi per raffreddare gli incendi a Bilecik e Manisa continuano. Gli sforzi proseguiranno nei prossimi giorni. I nostri amici continueranno sia via terra che via aria. La pioggia che è iniziata nella regione di Sakarya-Bilecik ha anche facilitato il nostro lavoro. Hanno aperto una strada forestale di 58 chilometri in 5,5-6 ore solo ieri sera. Questa è una cifra impressionante per esprimere l’entità dell’intervento qui. In soli due giorni, i nostri aerei hanno effettuato 350 sortite e i nostri elicotteri 2300 sortite in tutta la Turchia. Mentre i nostri amici stabiliscono la strategia per combattere gli incendi, scelgono anche i veicoli aerei e terrestri in base alle condizioni geografiche della regione. Aerei o elicotteri non intervengono ovunque. I dati si riferiscono solo alle sortite dei due giorni. Le nostre forze dell’ordine hanno svolto un lavoro molto meticoloso nei confronti dei responsabili degli incendi. Continueremo a monitorare che ricevano la punizione più severa”.

Il Ministro della Giustizia Yılmaz Tunç ha annunciato che 17 persone sono state arrestate nell’ambito delle indagini relative agli incendi.

