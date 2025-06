Turchia, cadono 2 mongolfiere in Cappadocia: un morto e 31 feriti

MeteoWeb

Due mongolfiere sono precipitate oggi in Cappadocia, nella Turchia centrale, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 31. Lo riportano i media locali. Un video dell’agenzia Ilhas mostra una mongolfiera sgonfia, con la navicella dei passeggeri riversa su un fianco, mentre i servizi di emergenza soccorrevano i feriti. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, avvenuto nella valle di Ihlara, nella provincia di Aksaray, riportano l’agenzia di stampa privata Ilhas News Agency e altri media. Secondo la tv turca Ntv Haber, la persona morta nell’incidente sarebbe un pilota e i feriti sono 19 turisti indonesiani e 12 indiani.

L’ufficio del Governatore ha fatto sapere che una mongolfiera è stata colpita da un improvviso cambiamento di vento: stava tentando un atterraggio di emergenza nei pressi del villaggio di Gozlukuyu, nella provincia di Aksaray, quando il pilota è caduto dal cesto della mongolfiera e i suoi piedi sono rimasti impigliati in una fune, ha detto il Governatore di Aksaray, Mehmet Ali Kumbuzoglu. “Purtroppo, il nostro pilota è rimasto incastrato sotto il cesto ed è morto“, ha aggiunto, precisando che i 19 turisti indonesiani feriti in questo incidente sono stati trasportati in ospedale.

L’agenzia di stampa di Stato turca Anadolu riporta inoltre che un’altra mongolfiera, che era partita dalla stessa località della valle di Ilhara, ha effettuato un atterraggio di emergenza e che 12 turisti indiani sono rimasti leggermente feriti e sono stati trasportati in ospedale.

I giri in mongolfiera sono un’attività turistica molto popolare nella Turchia centrale, zona costellata di antiche chiese scavate nella roccia. Fra le attrazioni turistiche figurano i cosiddetti ‘camini delle fate’ della Cappadocia, alte formazioni rocciose a forma di cono create dall’erosione naturale nel corso di migliaia di anni e dichiarate patrimonio mondiale UNESCO.

Nel 2022, due turisti spagnoli hanno perso la vita dopo l’atterraggio d’emergenza di una mongolfiera dopo un tour turistico della Cappadocia.