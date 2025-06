Turchia, violenta grandinata a Saraykent: le strade diventano fiumi di ghiaccio | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta grandinata ha colpito Saraykent, nella provincia di Yozgat, in Turchia, trasformando le strade in veri e propri fiumi di ghiaccio. L’evento meteo estremo ha sorpreso i residenti, con chicchi di grandine di notevoli dimensioni che hanno rapidamente ricoperto il suolo. Le immagini condivise cui social mostrano auto bloccate e corsi d’acqua ghiacciati lungo le vie cittadine. Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti, ma si registrano danni a veicoli e colture.