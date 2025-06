Turista precipita in una scarpata e muore nel Bresciano

MeteoWeb

Tragedia nel Bresciano: un turista straniero di 40 anni è morto questo pomeriggio precipitando in una scarpata a Gargnano, sul Lago di Garda. L’uomo era in bicicletta con un gruppo di amici quando si è fermato forse per scattare una foto ed è caduto nel vuoto. Inutile l’intervento dei soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.