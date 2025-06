Ucraina, Trump: “ho parlato con Putin, ma non ci sarà pace immediata”

MeteoWeb

Il Presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di aver avuto una nuova telefonata con il suo omologo russo Vladimir Putin, che gli ha comunicato “con molta forza” che risponderà all’attacco dei droni ucraini contro gli aeroporti russi avvenuto nel weekend. In un post pubblicato sul suo social Truth, Trump ha affermato che quella avuta con Putin è stata “una buona conversazione”, aggiungendo però che “non porterà ad una pace immediata“. La chiamata è durata un’ora e 15 minuti. Il Presidente USA ha inoltre aggiunto che per l’occasione si è parlato anche del programma nucleare iraniano.

I Presidenti Trump e Putin hanno definito “positivo e produttivo” il loro colloquio telefonico di oggi, ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, aggiungendo che i due leader hanno concordato di continuare i contatti sull’Ucraina ai massimi livelli e attraverso altri canali. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti.