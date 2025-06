L’UE approva nuovi dazi su prodotti agricoli e fertilizzanti da Russia e Bielorussia: le misure

MeteoWeb

L’Unione Europea ha approvato nuovi dazi sui prodotti agricoli e sui fertilizzanti provenienti da Russia e Bielorussia nel tentativo di limitare i finanziamenti russi alla guerra in Ucraina. Il regolamento estende i dazi ai prodotti non coperti dai dazi esistenti, tra cui lo zucchero, l’aceto, la farina e i mangimi. Quando la legislazione entrerà in vigore entro il 1° luglio, tutti i prodotti agricoli russi saranno soggetti a dazi, si legge in una dichiarazione degli Stati membri dell’UE.